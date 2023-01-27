После "бахмутской мясорубки" в НАТО началась паника

Альянсу не нужны успехи России на фронте

Решение Североатлантического альянса о передаче "Леопардов" и "Абрамсов" вряд ли окажется большим подспорьем для Вооруженных сил Украины – ежедневно российские войска уничтожают далеко не одну единицу бронетехники противника, считает военный аналитик Александр Хроленко.

Даже в условиях тенденции постепенного расширения военной помощи НАТО, уверен эксперт, украинские войска не смогут продержаться и года – даже если получат в распоряжение 2000 танков.

Хроленко добавил, что речь, скорее всего, будет идти больше об устаревшем вооружении, которое не поможет спастись ВСУ от огромных потерь на фронте.

"Даже если допустить возможность поставок всех двух тысяч танков Leopard, которыми располагает суммарно Европейский союз, выходит, что этого хватит не более чем на один год сопротивления украинских" сил, – высказался эксперт.