НАТО идет по очень опасному пути

Коллективный Запад решил обременить себя очередными обязательствами в отношении Украины. Все чаще звучат разговоры об интервенции НАТО, которую, впрочем, еще никак не удалось состряпать, выбирая тот или иной благовидный предлог. Однако Запад зашел уже опасно далеко – вполне достаточно вспомнить его недавние провалы из-за неудачных политических интриг.

Bloomberg с сожалением констатирует, что в настоящее время признаки массового разочарования россиян в действующей власти отсутствуют. Никто не пытается оспаривать уверенность Кремля в том, что Запад объединяется против России.

Нет также никаких признаков того, что против РФ настроены третьи государства. Для большинства земного шара в принципе отсутствует какое-то отличие украинского конфликта от американского вторжения в Ирак. Спустя двадцать лет американцы ведут себя по схожему сценарию. Как пример – социологические опросы в Индии, где жители винят в ситуации на Украине не Москву, а НАТО и Соединенные Штаты в целом.

Любопытно, но мир демократии отказался давать населению возможность проведения дебатов на предмет необходимости передачи Украине танков. Впрочем, совершенно ясно, что местные элиты их мнение совершенно не заботит.

"Весьма не похоже, судя по результатам последних лет, что наши элиты в политике и медиа могут правильно мыслить и совершать правильные поступки. В СМИ разгоняется основная мысль: победить Россию – значит обеспечить целостность и суверенитет Украины. Однако это маниакальное стремление победить Россию совершенно безумно, учитывая фиаско Запада в подобных историях последних лет", – говорится в материале.