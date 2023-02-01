У Путина имеется для НАТО всего одна "красная линия" - политолог

И это даже не поставки танков для ВСУ

Россия имеет четкий предел для Североатлантического альянса на территории Украины, который будет нарушен при одном условии, считает военный эксперт и блогер Юрий Подоляка.

Спикер уверен, что наращивание военной помощи для ВСУ точно не останется последней попыткой Штатов ослабить конкурента: у украинской армии появится то, чем можно простреливать как материковую часть РФ, так и Крым. Однако и тут есть куда зайти дальше.

Путин, отметил Подоляка, ранее вполне ясно заявил, что пресловутой "красной линией" станет прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт. В этом случае боестолкновение будет проходить между членами альянса и Россией. Сами поставки военной помощи Украине точно не станут тем самым пределом.

"Прекрасно понимаю, что многие пытаются преподнести это в качестве "красной линии". Однако с таким подходом легко можно устроить ядерную зиму", – высказался эксперт.

На Западе тем временем сомневаются в боеспособности ВСУ: полковник американской армии Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что Украина в принципе находится на грани государственного исчезновения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".