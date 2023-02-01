Когда НАТО вступит в открытую войну с Россией

Что будет после отправки танков для ВСУ, рассказал политолог

Политолог Ростислав Ищенко оценил вероятность прямого боевого столкновения Вооруженных сил РФ с НАТО. В целом же, указывает эксперт, вовлеченность альянса в украинский конфликт достигла максимума – это и можно считать пиком.

Альянс открыто снабжает противника оружием и устраивает внутренние диверсии в виде взрывов газопроводов. Остальное же зависит от восприятия российского руководства – оно и формирует для себя "красные линии". Опасность заключается в том, что мир действительно сегодня близок к ядерной войне.

Запад одновременно пытается действовать гибко, без ущерба для себя. Штаты заявляют, что польская сторона будет воевать исключительно как самостоятельное государство в украинском конфликте. Если вдруг Варшаве взбредет такая идея в голову, она точно не будет представлять альянс, указывает политолог.

Победа всех сторон в конвенциональном конфликте нужна всем, чтобы мир не сорвался в ядерную войну. А сохранить все в текущих рамках очень сложно – до сих пор ядерные державы не терпели поражений в войнах. Тут же градус накаляется между двумя ядерными государствами, одно из которых обязательно проиграет. И при всем формализме и отнекивании американцы понимают, что при поражении ВСУ проиграют сами.

"Именно поэтому американцы пытаются уйти от этого поражения, размыть его, растянуть, втравив еще кого-нибудь в войну", – высказался Ищенко.

