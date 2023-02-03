Всплыли детали секретных переговоров США и НАТО по Украине

Всплыли детали секретных переговоров США и НАТО по Украине
Xander Heinl, via www.imago-imag/www.globallookpress.com
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Пентагон начал осознавать реальность происходящего

Пентагон начинает осознавать, какое значение имеет для России специальная операция на Украине – после этого в кабинетах Министерства обороны США неизбежно станут задаваться вопросом, а имеет ли смысл противостоять РФ в ее региональном конфликте, считает политолог Яков Кедми.

Интересные месседжи выдает уже глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, заявивший в ходе закрытых переговоров внутри НАТО в Германии, что у российской стороны меняется отношение к СВО. Для России это вопрос дальнейшего существования. Поэтому ставки будут неуклонно повышаться.

"Тут же он делает оперативный вывод: если это так, нужно смотреть на ее операцию иначе. Вряд ли в таком случае можно заставить ее уступить территории на Украине", – высказался Кедми.

Фактически, считает политолог, Милли чуть ли не прямо признает неспособность американцев противостоять российским войскам на Украине. 

"Они действительно или не понимали, или старательно делали вид, что не понимали, когда Путин призывал их пересмотреть отношения. А сейчас понимают, что нужно начинать переговоры, чтобы не втянуть всех в мировую войну, где ни у кого нет интересов. Важнейшие изменения происходят на уровне высшего американского военного командования. Гораздо важнее, чем слова любого чиновника из Штатов или Европы", – высказался Кедми.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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