Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Британская армия начнет испытывать снарядный голод в первые сутки в случае предполагаемого военного конфликта с Российской Федерацией, уверен отставной генерал сэр Ричард Бэрронс.
В этой гипотетической ситуации экс-командующий объединенными силами королевских ВС просит винить правительство, распорядившееся распределить бюджет таким образом, чтобы оборонная отрасль Британии столкнулась с проблемами в производстве припасов и вооружения.
Для того, чтобы армия могла отразить нападение такого соперника, как РФ, Лондону необходимо выделять на оборонный бюджет дополнительно 3 млрд фунтов стерлингов 11 лет, уверен Бэрронс.
Учитывая сложную ситуацию в мире, считает генерал, Лондон обязан увеличивать расходы на оборону. Многолетняя политика по сокращению бюджета королевства принесла свои результаты. Королевство уже покупает боевые припасы (в основном, для артиллерии) у южноазиатских стран.
За рубежом пристально следят за действиями Москвы