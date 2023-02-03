Лондон испытает ад уже в первый день войны с Россией - британский генерал

Лондон испытает ад уже в первый день войны с Россией - британский генерал
Michael Weber/www.globallookpress.com
Экс-командующий разнес правительство Сунака и его предшественников

Британская армия начнет испытывать снарядный голод в первые сутки в случае предполагаемого военного конфликта с Российской Федерацией, уверен отставной генерал сэр Ричард Бэрронс.

В этой гипотетической ситуации экс-командующий объединенными силами королевских ВС просит винить правительство, распорядившееся распределить бюджет таким образом, чтобы оборонная отрасль Британии столкнулась с проблемами в производстве припасов и вооружения.

Для того, чтобы армия могла отразить нападение такого соперника, как РФ, Лондону необходимо выделять на оборонный бюджет дополнительно 3 млрд фунтов стерлингов 11 лет, уверен Бэрронс.

Учитывая сложную ситуацию в мире, считает генерал, Лондон обязан увеличивать расходы на оборону. Многолетняя политика по сокращению бюджета королевства принесла свои результаты. Королевство уже покупает боевые припасы (в основном, для артиллерии) у южноазиатских стран.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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