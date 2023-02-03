США готовят подлый удар по российской экономике с помощью Турции

Вашингтон давит на Анкару

Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют Анкаре прекратить экспорт товаров в Российскую Федерацию, чтобы ослабить последнюю для собственной победы в украинском конфликте, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Согласно приведенным данным, ранее заместитель главы Минфина Соединенных Штатов Брайан Нельсон встретился с турецкими коллегами, призвав тех к прекращению экспорта товаров в РФ. Для это Штаты использовали следующий предлог: поступающие в Россию товары могут неким образом использоваться для оборонной промышленности и, как следствия, продолжения боевых действий на Украине. О каких конкретных товарах идет речь, не уточняется.

"В период с марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов, в том числе машин на 300 миллионов долларов и электроники на 80 миллионов долларов", – говорится в материале.

Выбранный предлог сравним по степени рациональности разве что с высказыванием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, утверждавшей ранее, что российская армия вынимает чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы наладить военное оборудование. Фактически, прекращение экспорта прежних импортных товаров предсказуемо негативным образом отразится на настроениях самих россиян, что ударит по имиджу властей и СВО – американцы прекрасно это понимают, а потому пытаются ослабить российскую экономику.

Реакция турецкой стороны пока что неизвестна. Несмотря на стремление Анкары превратиться в регионального лидера и демонстративные заявления о необходимости выйти из состава НАТО, Турция продолжает следовать правилам санкционной игре Запада.

"Напомним, что ряд предупреждений Вашингтона побудили Турцию к действиям. Все пять турецких банков, участвовавших в российской платежной системе "Мир", вышли из нее после предупреждения США в прошлом году. Турецкие авиакомпании работают над прекращением обслуживания российских компаний после аналогичных предупреждений", – говорится в материале.