США готовят подлый удар по российской экономике с помощью Турции

США готовят подлый удар по российской экономике с помощью Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/www.globallookpress.com
Вашингтон давит на Анкару

Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют Анкаре прекратить экспорт товаров в Российскую Федерацию, чтобы ослабить последнюю для собственной победы в украинском конфликте, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Согласно приведенным данным, ранее заместитель главы Минфина Соединенных Штатов Брайан Нельсон встретился с турецкими коллегами, призвав тех к прекращению экспорта товаров в РФ. Для это Штаты использовали следующий предлог: поступающие в Россию товары могут неким образом использоваться для оборонной промышленности и, как следствия, продолжения боевых действий на Украине. О каких конкретных товарах идет речь, не уточняется.

"В период с марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов, в том числе машин на 300 миллионов долларов и электроники на 80 миллионов долларов", – говорится в материале.

Выбранный предлог сравним по степени рациональности разве что с высказыванием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, утверждавшей ранее, что российская армия вынимает чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы наладить военное оборудование. Фактически, прекращение экспорта прежних импортных товаров предсказуемо негативным образом отразится на настроениях самих россиян, что ударит по имиджу властей и СВО – американцы прекрасно это понимают, а потому пытаются ослабить российскую экономику.

Реакция турецкой стороны пока что неизвестна. Несмотря на стремление Анкары превратиться в регионального лидера и демонстративные заявления о необходимости выйти из состава НАТО, Турция продолжает следовать правилам санкционной игре Запада.

"Напомним, что ряд предупреждений Вашингтона побудили Турцию к действиям. Все пять турецких банков, участвовавших в российской платежной системе "Мир", вышли из нее после предупреждения США в прошлом году. Турецкие авиакомпании работают над прекращением обслуживания российских компаний после аналогичных предупреждений", – говорится в материале.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
новости партнеров

Что заставит Россию сменить тактику на Украине – заявление западных экспертов

За рубежом пристально следят за действиями Москвы

Украинские боевики изрешетили пулями дюжину сослуживцев

Несчастных покарали за слабость духа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей