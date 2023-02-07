Российские войска научились "обманывать" спутники НАТО с помощью хитрого трюк

Российские войска научились "обманывать" спутники НАТО с помощью хитрого трюка
Фото: соцсети
Американцы передают ВСУ неверные сведения

Военный эксперт Алексей Леонков указал, что Вооруженные силы Украины пользуются космической разведкой американцев. Поэтому российские войска используют тактическую хитрость, чтобы "подурить" спутники – техника постоянно перемещается вместе с воинскими частями по линии боесоприкосновения. Потому противник не может понять, откуда ждать наступательных действий.

Одним из фактором успеха ожидаемого наступления станет внезапность – она обеспечивает его половину. Поэтому здесь развернута ключевая работа.

"Вместо реальной техники ставим надувную, которую космическая оптическая разведка отмечает как реальный объект", – указал Леонков.

Эксперт выразил уверенность, что ВС РФ смогут сконцентрировать силы для генерального наступления. Вероятно, ключевые направления с планами операций получили одобрение еще в 2022 году. А в настоящее время командование на высшем уровне занято подготовкой финальной стадии.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за январь 2023 года потери украинской стороны составили свыше 6500 человек, 26 самолетов и семь вертолетов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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