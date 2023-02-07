У НАТО появился план по выдавливанию России из Балтики
Запал попытается нанести России поражение если не в военной, то в политической плоскости, уверен военный аналитик Константин Сивков. Аналитик указывает, что конфликты у российских рубежей по периметру разжигают не просто так. Если случится непредвиденная ситуация, требующая решения проблемы, войска будут отвлечены от специальной операции на Украине – что будет весьма кстати для Киева.
Основные направления, на которых Запад будет работать – северное, черноморское, балтийское, иранское, а также Карабах.
У НАТО имеются все возможности для того, чтобы заблокировать морской выход России на Калининградский особый район. В таком случае РФ потребуется деблокировать регион через Сувалкский коридор. У Североатлантического альянса появится формальный повод для того, чтобы затеять целую кампанию против Москвы.
"То есть держать определенный кулак необходимо уже сейчас", – считает Сивков.Тем временем, пишут в СМИ, Запад пытается затормозить процесс передачи Украине истребителей F-16. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на источники, в НАТО прекрасно понимают, что российские ПВО отлично справятся с "птичками".
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