Неудовлетворенные имперские амбиции Варшавы вышли за земную орбиту

Премьер-министр Польши Матеуеш Моравецкий открыто заявил, что Варшава желает поражения России – на этом сосредоточена действующая государственная политика страны.

Представитель националистической партии "Право и справедливость" указал, что для Варшавы происходящие на Украины события неким образом угрожают Польше и ее государственности.

"Победа над Россией – это и польский, и европейский государственный смысл", – добавил Моравецкий.



Вместе с тем глава польского кабмина назвал Россию "террористическим государством" с "квазитоталитарной системой". Если ее уничтожить, добавил премьер, тогда у коллективного Запада замаячит на горизонте надежда на оптимистичное будущее.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем прямо заявляет, что у Киева отсутствуют шансы на победу над Россией ввиду дефицита бронетехники, отмечает URA.ru.