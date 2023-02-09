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Премьер-министр Польши Матеуеш Моравецкий открыто заявил, что Варшава желает поражения России – на этом сосредоточена действующая государственная политика страны.
Представитель националистической партии "Право и справедливость" указал, что для Варшавы происходящие на Украины события неким образом угрожают Польше и ее государственности.
"Победа над Россией – это и польский, и европейский государственный смысл", – добавил Моравецкий.
Вместе с тем глава польского кабмина назвал Россию "террористическим государством" с "квазитоталитарной системой". Если ее уничтожить, добавил премьер, тогда у коллективного Запада замаячит на горизонте надежда на оптимистичное будущее.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем прямо заявляет, что у Киева отсутствуют шансы на победу над Россией ввиду дефицита бронетехники, отмечает URA.ru.
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