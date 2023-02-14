Путин обратился с предупреждением к Западу

У Москвы сформирован ответ

Россия непрерывно переносит санкционное давление извне, однако давно сформировала иммунитет, который позволяет развиваться в условиях подобного прессинга, сообщил 14 февраля глава РФ Владимир Путин.

В ходе выступления глава РФ заявил, что Москва сформировала ответ на попытки разрушения российской экономики коллективным Западом – РФ расширяет свою компетенцию в сфере "свободы и защищенности". Речь идет о компетенции правоохранительной и судебной систем в России.

Вместе с тем глава государства заявил, что надеется на дальнейшее развитие российской судебной системы, которая, добавил Путин, будет укреплять российскую государственность.