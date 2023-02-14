Путин обратился с предупреждением к Западу

Путин обратился с предупреждением к Западу
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
У Москвы сформирован ответ

Россия непрерывно переносит санкционное давление извне, однако давно сформировала иммунитет, который позволяет развиваться в условиях подобного прессинга, сообщил 14 февраля глава РФ Владимир Путин. 

В ходе выступления глава РФ заявил, что Москва сформировала ответ на попытки разрушения российской экономики коллективным Западом – РФ расширяет свою компетенцию в сфере "свободы и защищенности". Речь идет о компетенции правоохранительной и судебной систем в России.

Вместе с тем глава государства заявил, что надеется на дальнейшее развитие российской судебной системы, которая, добавил Путин, будет укреплять российскую государственность.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Сделано важное заявление об освобождении Артемовска

Город окружили с трех сторон

Российские истребители над Польшей переполошили НАТО

Военные сообщили о воздушном инциденте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей