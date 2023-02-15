У НАТО закончились деньги на войну против России

У НАТО закончились деньги на войну против России
Jaap Arriens/www.globallookpress.com
Альянс пытается пополнить бюджет

НАТО в скором времени ощутит на себе все последствия крупных расходов на финансирование Вооруженных сил Украины ввиду истощения собственных запасов оружия. Такого мнения придерживается военный эксперт Шон Белл.

Аналитик указывает, что альянс ранее никогда не занимался планированием собственного бюджета для конфликтов такого уровня. Украинский кризис в этом отношении оказался для НАТО тяжелой ношей, поэтому уровень поддержки Киева будет рано или поздно сокращаться.

Беда коллективного Запада заключается еще и в отсутствии мобилизации собственной военной промышленности. Страны Европы со Штатами истощают собственные запасы – при затяжном конфликте это равносильно проигрышу.

"Нам придется создать собственный план для усиления ВПК, ведь нужно предоставить Украине оружие соответствующего качества в нужном количестве для победы", – высказался Белл.


 

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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