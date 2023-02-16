МИД РФ анонсировал удар по спутникам НАТО

МИД РФ анонсировал удар по спутникам НАТО
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Атаку готовы совершить даже на гражданские объекты

Министерство иностранных дел России сообщило, что любая инфраструктура в космическом пространстве, которая используется для предоставления разведданных для Украины, может оказаться под ударом – в таком случае она станет законной целью российских военно-космических сил. Исключения не будет даже для гражданских спутников.

В ведомстве утверждают, что в последнее время риски превращения космоса в военный плацдарм обрели очертания. И Россия готова ответить в случае атаки со стороны НАТО. 

Ранее в академии Можайского заявили, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники. Их запуск можно маскировать под вывод на орбиту аппаратов Starlink. Из-за этого растет угроза космического нападения на Россию и ее аппараты в космосе. 

"Это значит потерять управление, прежде всего, стратегическими ядерными силами, чего допустить нельзя",

– заявил начальник академии Николай Нестечук.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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