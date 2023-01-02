Экс-генерал НАТО обозначил дату перемирия на Украине

Экс-генерал НАТО обозначил дату перемирия на Украине
Фото: www.unsplash.com
Опытный эксперт поделился своим прогнозом

Ситуация на территории украинского государства тревожит все мировое пространство. Многие мечтают о том, чтобы в Незалежной стабилизировалась обстановка, а на бывших украинских территориях наступил мир. Любопытным прогнозом на этот счет поделился генерал Североатлантического альянса в отставке Ханс-Лотар Домрезе.

Опытный западный вояка уверен, что российская сторона заключит с властями украинского государства перемирие уже летом наступившего года.

"В течение 2023 года у нас будет перемирие", – уверенно объявил генерал.

Домрезе добавил, что по его мнению, прекращение огня наступит уже в конце текущей зимы – по его прогнозу, резкое улучшение ситуации произойдет с февраля по май.

Генерал добавил, что переговорный процесс, очевидно, может серьезно растянуться во времени. Скорее всего, странам не обойтись без посредника. Возможно в качестве такого лица будет выбран турецкий лидер Реджеп Эрдоган или премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Источник: Berliner Zietung ✓ Надежный источник
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