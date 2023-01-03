В чем сложность боев за Артемовск: Пригожин выдал без обиняков

Продвижение идет с большим трудом

Артемовск Донецкой народной республики сегодня является одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. В районе этого населенного пункта идут ожесточенные бои. Важной информацией по поводу текущей обстановки поделился известный российский бизнесмен Евгений Пригожин.



Основатель частной военной компании "Вагнер" подчеркнул, что украинские боевики серьезно укрепились в этом городе. По словам Пригожина, фактически в каждом доме в Артемовске организована "отдельная крепость".

Российский предприниматель прямо заявил, что украинские вояки сумели создать на территории Бахмута (украинское название Артемовска) "пятьсот линий обороны". В таких условиях Вооруженным силам Российской Федерации сложно продвигаться вперед, отмечает интернет-издание URA.RU.

"За каждый дом ребята бодаются", – рассказал основатель группы "Вагнера".

Пригожин подчеркнул, что фактически через каждые 10 метров российские бойцы сталкиваются с новым рубежом обороны.