В чем сложность боев за Артемовск: Пригожин выдал без обиняков

В чем сложность боев за Артемовск: Пригожин выдал без обиняков
Фото: www.unsplash.com
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Продвижение идет с большим трудом

Артемовск Донецкой народной республики сегодня является одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. В районе этого населенного пункта идут ожесточенные бои. Важной информацией по поводу текущей обстановки поделился известный российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Основатель частной военной компании "Вагнер" подчеркнул, что украинские боевики серьезно укрепились в этом городе. По словам Пригожина, фактически в каждом доме в Артемовске организована "отдельная крепость".

Российский предприниматель прямо заявил, что украинские вояки сумели создать на территории Бахмута (украинское название Артемовска) "пятьсот линий обороны". В таких условиях Вооруженным силам Российской Федерации сложно продвигаться вперед, отмечает интернет-издание URA.RU.

"За каждый дом ребята бодаются", – рассказал основатель группы "Вагнера".

Пригожин подчеркнул, что фактически через каждые 10 метров российские бойцы сталкиваются с новым рубежом обороны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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