Берлин обозначил одно условие передачи российских активов Украине

Берлин обозначил одно условие передачи российских активов Украине
Фото: www.unsplash.com
Германия не против уважить незалежных

Свистопляска вокруг заблокированных за рубежом российских активов не прекращается. Как удалось выяснить журналистам авторитетного американского издания Bloomberg, немецкое правительство вполне разделяет позицию украинских властей по этому вопросу.

Как известно, киевский режим рассчитывает получить в свое распоряжение наши активы. Мол, эти средства пойдут на восстановление Незалежной. Американским журналистам удалось выяснить, что Берлин готов передать активы Киеву при одном условии.

Так, Германия пойдет на сомнительный шаг, если другие страны Европейского союза поступят так же. По некоторым данным, глава немецкого МИД Анналена Бербок требует, чтобы правительства других стран рассмотрели возможность передачи Киеву хотя бы части заблокированных активов.

Впрочем, в Германии есть силы, которые с большой тревогой наблюдают за подобного рода инициативами. Очевидно, что такой шаг создаст опасный прецедент, который в будущем может обернуться серьезными проблемами. Многим понятно, что никаких законных оснований для передачи наших активов Украине нет.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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