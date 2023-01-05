На Западе раскрыли самый главный страх Зеленского

На Западе раскрыли самый главный страх Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
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Самый главный страх, который преследует действующего украинского лидера Владимира Зеленского – ненависть со стороны соотечественников из-за затяжного конфликта, разрухи и страданий народа. Такое мнение выразил американский экономист, профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф.

В социальных сетях Вольф обратил внимание на нарратив Зеленского, пытающегося спихнуть ответственность за происходящее на Россию.

"Зеленский говорит следующее: "украинцы не смогут простить русским...". На самом деле, он сам больше всего боится, что его самого простить никто не сможет. Политика – такое дело, при котором ты моментально можешь стать злодеем, даже если ты герой для всех", – считает Вольф.

В политических и экономических кругах коллективного Запада многократно подвергали критике действия руководств Соединенных Штатов и Европейского союза за сознательные действия, нацеленные на формирование затяжного характера военных действий на Украине. Российская сторона же указывала, что при пересечении границы войска РФ будут вполне законно уничтожать грузы с вооружением на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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