Украина намекает Западу на нехватку припасов и денег

Не каждый в мире готов идти на жертвы в виде человеческих жизней и территорий ради победы – Украина как раз одна из таких стран, заявил посол Незалежной в Великобритании Вадим Пристайко, комментирующий таким образом предложение российской стороны.

Вооруженные силы Украины несут "громадные" и "непостижимые" потери, теряя целые города. При этом боевой конфликт длится практически год, Киев не раскрывает информацию о собственных потерях. Однако цифры, добавляет посол, просто чудовищны.

Такую формулировку Пристайко использовал, чтобы попытаться уговорить Запад отказаться от любых мирных инициатив РФ. Ведь, по мнению посла, российская сторона подобным образом пытается "сохранить захваченные земли".

Политическое руководство Украины, добавил дипломат, обязано напомнить Западу о том, что эта страна никогда не станет "торговать" собственными территориями. Напротив, уверяет Пристайко, Киев и дальше должен жертвовать жизнями мирного населения и идти на эскалацию – не ради зачистки политического пространства от конкурентов в ставшее для украинских властей золотой жилой военное время, когда укрепиться администрации Зеленского стало проще, а лишь ради победы над "заклятым врагом".

А Западу, считает дипломат, рано или поздно придется столкнуться с российским ядерным оружием.