Мощное оружие не оставляет противнику шансов

Десятый месяц на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. Сегодня, 15 декабря, главное оборонное ведомство нашей страны поделилось эпичными кадрами работы крупнейшего в мире миномета "Тюльпан". Мощь этого оружия позволяет в мгновение ока превращать в пыль позиции противника.



Военные корреспонденты "Русской весны" показали в социальных сетях кадры, на которых мощная российская установка стирает с лица земли укрепленные объекты украинских вояк.

"Миномет "Тюльпан" поражает укрепленные объекты противника, не оставляя ему шансов на выживание", – указано в подписи к видеоролику.

Тем временем, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Как сообщил врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин, на сегодняшний день нашим бойцам удалось освободить стратегически важный населенный пункт Марьинка на 80%. Такую информацию приводит телеканал "360".