Как русские "Тюльпаны" стирают украинских боевиков в пыль

Как русские "Тюльпаны" стирают украинских боевиков в пыль
Фото: Vitaly V. Kuzmin/https://ru.wikipedia.org/wiki/BB:ParkPatriot2015part5-54.jpg
Мощное оружие не оставляет противнику шансов

Десятый месяц на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. Сегодня, 15 декабря, главное оборонное ведомство нашей страны поделилось эпичными кадрами работы крупнейшего в мире миномета "Тюльпан". Мощь этого оружия позволяет в мгновение ока превращать в пыль позиции противника.

Военные корреспонденты "Русской весны" показали в социальных сетях кадры, на которых мощная российская установка стирает с лица земли укрепленные объекты украинских вояк.

"Миномет "Тюльпан" поражает укрепленные объекты противника, не оставляя ему шансов на выживание", – указано в подписи к видеоролику.

Тем временем, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Как сообщил врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин, на сегодняшний день нашим бойцам удалось освободить стратегически важный населенный пункт Марьинка на 80%. Такую информацию приводит телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Накрыл смертельным огнем: "Терминатор" привел в ужас боевиков ВСУ у Сватово

Прорваться противнику не удалось

Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти

Американская техника уже не поможет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей