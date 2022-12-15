Информацией поделились в правительстве

Заместительница руководителя украинского правительства Ирина Верещук объявила, что с момента начала так называемой "добровольной эвакуации" из Херсонской области столицу региона покинули порядка 11 тысяч жителей.



Как известно, после вынужденного решения российских властей оставить областной центр Херсонщины, эта территория находится под контролем киевского режима. После того, как Вооруженные силы украинского государства получили власть над частью региона, они запустили некую "добровольную эвакуацию" граждан в более безопасные регионы Незалежной.

Представительница киевской администрации пафосно объявила, что многие жители Херсонской области с благодарностью воспользовались возможностью за счет государства покинуть опасную территорию. Всего, по словам украинки, Херсон покинули порядка 11 тысяч жителей: семь из них воспользовались госуслугой, еще четыре тысячи уехали своими силами.

Верещук утверждает, что все покинувшие область граждане будут обеспечены государственной поддержкой, убежищем, а также питанием.

Напомним, недавно информационное пространство облетел видеоролик, на котором местные жители жалуются британскому каналу Sky News на то, что после ухода российских военных жизнь в регионе стала намного хуже.