Военные готовятся к новому наступлению

Несмотря на слухи о возможном затишье на поле боя в зимний период, украинская сторона утверждает, что намерена продолжить активное противостояние. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

По данным Newsweek, ВСУ собираются пойти на перешедшие под контроль России территории как только затвердеет земля.

"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться", – заявил министр.

По его словам, у украинских военных есть достаточно запасов зимнего снаряжения – объемы в три раза превышают критические значения. Поэтому о затишье говорить нет смысла, они планируют и дальше сражаться.

При этом Резников отметил, что общая ситуация с ресурсами явно на стороне России. Поэтому Запад не должен прекращать осуществлять поставки.