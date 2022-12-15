Итоги мобилизации в России напугали главкома ВСУ

Итоги мобилизации в России напугали главкома ВСУ
Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военный признал, что ВС РФ получили огромное преимущество

Мобилизация в России активно освещалась с провальной стороны – в Сети то и дело появлялись видео с недовольными новобранцами, которые жаловались на разруху и старую или недостаточную экипировку. На этом фоне в Киеве часто заявляли, что Москва попросту призвала "пушечное мясо", однако спустя пару месяцев генерал Валерий Залужный заявил, что мобилизированных стоит бояться – на деле все оказалось не так, как об этом рассказывалось в прессе.

В интервью The Economist он отреагировал на слова представителя Минобороны Эстонии, который ужаснулся скорости, с которой Россия смогла призвать новобранцев. Тот указал, что Великобритания и ЕС используют стратегию, которая позволяет обучить 30 тыс украинцев за 18 месяцев, а РФ сможет отправить в зону СВО 300 тыс за три месяца. Такие масштабы поражают.

"Русская мобилизация сработала. <...>  Врага нельзя сбрасывать со счетов. Они не слабы… и у них очень большой кадровый потенциал", – заявил Залужный.

В качестве примера он привел случай, когда мобилизованные крайне успешно сдерживали атаки Кременной и Сватово в ЛНР. Дополнительно, по его словам, мобилизация позволила чаще проводить ротацию в подразделениях, чтобы солдаты восстанавливали силы. Поэтому, уверяет он, призыв дал Москве огромное преимущество.

Залужный допускает, что по итогу подготовки мобилизованных ВС РФ могут пойти в новую полномасштабную атаку. Она может быть намечена на февраль или март. Куда именно отправятся войска они не имеют никакого понятия. 

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
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