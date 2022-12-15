Украина готовится к поражению: эксперт указал на два интересных факта

Несколько важных заявлений сделали в Киеве

Недавнее интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может свидетельствовать о том, что Украина постепенно готовит почву для своего поражения. Такого мнения придерживается политолог Владимир Шаповалов.

Ранее Залужный заявил, что мобилизация в России привела к большим проблемам для ВСУ. Он утверждает, что итоги призыва оказались не такими, как они говорили в СМИ.

Эксперт считает, что это – первый признак того, что Киев начинает признавать свою проигрышную позицию.

"Речь идет об успешной тактике России в рамках ведения спецоперации и о том, что грядущая украинская катастрофа фактически включает в себя два элемента, которые являются результатом успешной тактики России", – заявил он.

Второй фактор – это также слова Залужного, в которых он утверждает, что удары РФ по инфраструктуре Украины довели страну до грани настоящей катастрофы.

Политолог отметил, что сейчас российские военные успешно действуют по всей линии соприкосновения. Поставки западного оружия удается быстро и эффективно уничтожать. И Залужный прекрасно понимает положение ВСУ, поскольку раньше постоянно твердил о неминуемой победе, однако теперь его риторика изменилась.

Шаповалов отметил, что сейчас есть высокая вероятность, что Запад перестанет так активно поддерживать украинцев, поскольку их запасы истощились и экономическая ситуация в странах оставляет желать лучшего.