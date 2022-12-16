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Бывший комик, а ныне главнокомандующий украинского государства Владимир Зеленский с большим удовольствием купается в лучах славы и внимании мирового пространства. Дабы интерес международной арены к нему не пропал, лидер Незалежной постоянно выступает с громкими заявлениями.
Так, в недавнем интервью авторитетному зарубежному журналу The Economist пан президент заговорил о далеких 1990-х годах, отмечает телеканал "360". По словам Зеленского, главным требованием киевского режима по завершению конфликта на территории Незалежной является отвод наших войск к границам 1991 года.
Как передает интернет-издание URA.RU, глава Украины считает, что это единственный способ прийти к дипломатическому урегулированию ситуации. При этом украинский главнокомандующий отдельно подчеркивает, что только наш президент Владимир Путин может принять соответствующее решение и завершить кровопролитные боестолкновения.
"Радио 1" напоминает: ранее украинский президент подчеркивал, что возвращение под контроль киевского режима земель, которые входили в состав Незалежной до 24 февраля этого года, не является достаточным условием для прекращения конфликта.
За рубежом внимательно следят за происходящими в нашей стране событиями