В Киеве прогремела серия мощных взрывов – СМИ

В Киеве прогремела серия мощных взрывов – СМИ
Фото: www.unsplash.com
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Противостояние на территории украинского государства продолжается. Сегодня, 16 декабря, в прессе Незалежной появилась информация о том, что в столице этой страны прогремела серия мощных взрывов.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Какие конкретно объекты инфраструктуры поражены, пока не сообщается. Официальных подтверждений обстрела Незалежной также на данный момент нет.

Кроме того, в социальных сетях появилось заявление администрации города Харьков о том, что на ряде стратегически важных объектов произошли взрывы. Также есть информация о взрывах на территории Киевской области.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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