Вырубился свет и остановилось метро: что происходит на Украине

Вырубился свет и остановилось метро: что происходит на Украине
Фото: www.unsplash.com
Незалежная попала под массированный обстрел

Сегодня, 16 декабря, в украинской прессе активно пишут о последствиях массированного обстрела. Сообщается, что в ряде городов полностью отключился свет, метрополитен не работает, среди населения царит паника.

Так, руководитель украинской столицы Владимир Кличко объявил, что на территории всего Киева зафиксированы серьезные проблемы с водоснабжением и подачей электричества. Также не работает метрополитен, станции используются исключительно в качестве бомбоубежищ. 

Также сообщается, что полностью обесточена Кировоградская область украинского государства. Как рассказал местный руководитель Андрей Райкович, регион пострадал из-за массированного ракетного удара.

Схожая ситуация и в Днепропетровске. В этом украинском городе остановили метро и весь электротранспорт. Ранее утром в пятницу на всей территории государства была объявлена воздушная тревога.

Позже в офисе лидера Незалежной заявили, что экстренные аварийные отключения света вводят по всей Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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