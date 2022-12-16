Незалежная попала под массированный обстрел

Сегодня, 16 декабря, в украинской прессе активно пишут о последствиях массированного обстрела. Сообщается, что в ряде городов полностью отключился свет, метрополитен не работает, среди населения царит паника.



Так, руководитель украинской столицы Владимир Кличко объявил, что на территории всего Киева зафиксированы серьезные проблемы с водоснабжением и подачей электричества. Также не работает метрополитен, станции используются исключительно в качестве бомбоубежищ.

Также сообщается, что полностью обесточена Кировоградская область украинского государства. Как рассказал местный руководитель Андрей Райкович, регион пострадал из-за массированного ракетного удара.

Схожая ситуация и в Днепропетровске. В этом украинском городе остановили метро и весь электротранспорт. Ранее утром в пятницу на всей территории государства была объявлена воздушная тревога.

Позже в офисе лидера Незалежной заявили, что экстренные аварийные отключения света вводят по всей Украине.