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Главное оборонное ведомство нашей страны на регулярной основе отчитывается о событиях, которые разворачиваются на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 16 декабря, в министерстве сообщили, что Армии России пришлось столкнуться с агрессивной активностью противника на Донецком направлении.
Представители Минобороны рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины трижды бросались в контратаки. Боестолкновения развернулись во время оттеснения противника с занятых им позиций. По имеющейся информации, в этой бойне киевский режим потерял около четырех десятков украинских вояк.
Кроме того, силами нашей армии была ликвидирована украинская радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-300, которая базировалась на территории Донецкой народной республики.
Также были уничтожены две группы диверсантов-разведчиков, которые занимались преступной деятельностью на территории населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР.
Помимо этого, в министерстве сообщили, что диверсанты и украинские вояки были уничтожены на Краснолиманском направлении.
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