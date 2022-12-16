Бои за Донбасс продолжаются

Главное оборонное ведомство нашей страны на регулярной основе отчитывается о событиях, которые разворачиваются на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 16 декабря, в министерстве сообщили, что Армии России пришлось столкнуться с агрессивной активностью противника на Донецком направлении.



Представители Минобороны рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины трижды бросались в контратаки. Боестолкновения развернулись во время оттеснения противника с занятых им позиций. По имеющейся информации, в этой бойне киевский режим потерял около четырех десятков украинских вояк.

Кроме того, силами нашей армии была ликвидирована украинская радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-300, которая базировалась на территории Донецкой народной республики.

Также были уничтожены две группы диверсантов-разведчиков, которые занимались преступной деятельностью на территории населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР.

Помимо этого, в министерстве сообщили, что диверсанты и украинские вояки были уничтожены на Краснолиманском направлении.