Колоссальные потери: Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию

Колоссальные потери: Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию
Фото: www.unsplash.com
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Положение дел в Незалежной близится к катастрофе

Сегодня, 16 декабря, в украинской прессе появилась информация о новом массированном ракетном обстреле ряда областей Незалежной. Региональные администрации жаловались на отключение света, а в некоторых городах перестал работать метрополитен. Теперь "Укрэнерго" и вовсе объявило о введении чрезвычайной ситуации на территории страны.

Руководство главного украинского оператора системы передачи электроэнергии сообщает, что в Незалежной потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы. Представители национальной компании подчеркивают, что ситуация в стране требует особого внимания властей и незамедлительного реагирования.

Как отмечает телеканал "360", в ряде украинских регионов вышли из строя важнейшие объекты инфраструктуры.

Тем временем, наши бойцы продолжают выполнять свой долг на полях специальной военной операции. "Пятый канал" публикует любопытные кадры, на которых росгвардейцы рассказывают, что нашли в ангаре, оставленном Вооруженными силами Украины. На глаза военным попались мины и водка.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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