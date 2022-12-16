Генерал НАТО развеял главный украинский миф

Генерал НАТО развеял главный украинский миф
Artur Widak/www.globallookpress.com
Киев однажды просчитался

Командующий войсками терробороны Польши, генерал-лейтенант Веслав Кукула заявил, что современные конфликты отражают реальность и будущее армий мира, определяя их оптимальное состояние. Наблюдая за событиями на Украине, Кукула делает вывод, что вооруженные силы острее, чем когда-либо, нуждаются в слаживании и взаимодействии.

На самых разных этапах в ходе конфликта на Украине доминировали как пехота, так и ВВС с танковыми соединениями и артиллерийскими силами. Победу одерживает не отдельное соединение и уж точно не определенный род войск – ее одерживает армия в целом.

События на Украине показали, что малые армии вовсе не эффективны и не способны выиграть сражение – победа будет за маневренной, эффективной и многочисленной армией. А для победы над таким противником, как Россия, необходимы огромные возможности. Прежде всего, армию нельзя рассматривать секторально – такой подход гарантирует провал.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Высосут все соки": заявление ЕС по потолку цен заставило немцев взвыть

Действия местных политиков поражают простых людей

Никакого затишья: Украина раскрыла военные планы на зиму

Военные готовятся к новому наступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей