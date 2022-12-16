Генерал НАТО развеял главный украинский миф

Киев однажды просчитался

Командующий войсками терробороны Польши, генерал-лейтенант Веслав Кукула заявил, что современные конфликты отражают реальность и будущее армий мира, определяя их оптимальное состояние. Наблюдая за событиями на Украине, Кукула делает вывод, что вооруженные силы острее, чем когда-либо, нуждаются в слаживании и взаимодействии.

На самых разных этапах в ходе конфликта на Украине доминировали как пехота, так и ВВС с танковыми соединениями и артиллерийскими силами. Победу одерживает не отдельное соединение и уж точно не определенный род войск – ее одерживает армия в целом.

События на Украине показали, что малые армии вовсе не эффективны и не способны выиграть сражение – победа будет за маневренной, эффективной и многочисленной армией. А для победы над таким противником, как Россия, необходимы огромные возможности. Прежде всего, армию нельзя рассматривать секторально – такой подход гарантирует провал.