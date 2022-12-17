Вооружение поможет реализовать задачи спецоперации

Российский военно-промышленный комплекс делать все для того, чтобы поддержать наших бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Как сообщил информированный источник, недавно в ВС России передали новую партию мощных разведывательных комплексов "Пенициллин".



Система звукотепловой разведки продемонстрировала отличную эффективность во время выполнения ряда задач СВО в Незалежной.

Главной целью мощных комплексов является определение места, где размещается украинская артиллерия. После этого "Пенициллины" передают нашим бойцам координаты, которые позволяют с высокой точностью нанести удары по противнику.

Высокая эффективность работы "Пенициллинов" достигается за счет фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов из вражеского оружия. По этим волнам комплексы определяют месторасположение огневых точек.

К слову, ранее "Пятый канал" показал видеоролик с боевой работой самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".