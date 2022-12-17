Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российский военно-промышленный комплекс делать все для того, чтобы поддержать наших бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Как сообщил информированный источник, недавно в ВС России передали новую партию мощных разведывательных комплексов "Пенициллин".
Система звукотепловой разведки продемонстрировала отличную эффективность во время выполнения ряда задач СВО в Незалежной.
Главной целью мощных комплексов является определение места, где размещается украинская артиллерия. После этого "Пенициллины" передают нашим бойцам координаты, которые позволяют с высокой точностью нанести удары по противнику.
Высокая эффективность работы "Пенициллинов" достигается за счет фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов из вражеского оружия. По этим волнам комплексы определяют месторасположение огневых точек.
К слову, ранее "Пятый канал" показал видеоролик с боевой работой самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".
Бои за Донбасс продолжаются
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога