Советы натовцев не помогли воякам

Североатлантический альянс самым деятельным образом участвует в ситуации, которая развернулась на территории украинского государства. Как известно, натовцы лично натаскивали целый батальон украинских вояк и обучали их ведению боевых действий по канонам западной коалиции.



Однако, как сообщил известный военный корреспондент Александр Симонов, сейчас под Артемовском громят как раз элитных боевиков, которых тренировали американские специалисты. Ситуация, которая развернулась в печально известном донецком городе, уже получила в народе название "Артемовская мясорубка". Украинцы толпами мрут на этом направлении.

Не повезло и элитным воякам 214-го батальона OPFOR. Американские инструкторы натаскивали украинских боевиков еще с 2017-м года. Основная цель вояк заключалась в том, чтобы сдерживать наступление наших войск. В этот батальон отбирали самых опытных и идеологически заряженных военных.

Однако, как сообщает военный корреспондент, под Артемовском батальон несет огромные потери. Многие военные уже взяты в плен Вооруженными силами Российской Федерации. Судя по всему, батальон ждет полный разгром.