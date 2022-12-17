Армия России сорвала крупную операцию по переброске западного оружия в зону СВО

Армия России сорвала крупную операцию по переброске западного оружия в зону СВО
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Зарубежные кураторы продолжают поддерживать киевский режим

Уже никто не скрывает, что Вооруженные силы украинского государства держатся исключительно на финансовой и военной помощи ряда западных стран. Североатлантическая коалиция продолжает накачивать киевский режим мощным оружием. Сегодня, 17 декабря, стало известно, что нашим военным удалось сорвать крупную поставку иностранного вооружения в зону специальной военной операции.

Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. В Минобороны добавили, что благодаря действиям российских бойцов удалось остановить военные предприятия Незалежной.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации разгромили системы военного управления, а также крупнейшие объекты энергетики украинского государства.

Также ликвидирован пункт временного размещения иностранных боевиков. С лица земли стерто логово противника, которое находилось на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики. Наши бойцы нанесли комплексное поражение резервам противника в ДНР, погибли порядка трех десятков незалежных вояк.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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