Зарубежные кураторы продолжают поддерживать киевский режим

Уже никто не скрывает, что Вооруженные силы украинского государства держатся исключительно на финансовой и военной помощи ряда западных стран. Североатлантическая коалиция продолжает накачивать киевский режим мощным оружием. Сегодня, 17 декабря, стало известно, что нашим военным удалось сорвать крупную поставку иностранного вооружения в зону специальной военной операции.



Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. В Минобороны добавили, что благодаря действиям российских бойцов удалось остановить военные предприятия Незалежной.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации разгромили системы военного управления, а также крупнейшие объекты энергетики украинского государства.

Также ликвидирован пункт временного размещения иностранных боевиков. С лица земли стерто логово противника, которое находилось на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики. Наши бойцы нанесли комплексное поражение резервам противника в ДНР, погибли порядка трех десятков незалежных вояк.