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Уже никто не скрывает, что Вооруженные силы украинского государства держатся исключительно на финансовой и военной помощи ряда западных стран. Североатлантическая коалиция продолжает накачивать киевский режим мощным оружием. Сегодня, 17 декабря, стало известно, что нашим военным удалось сорвать крупную поставку иностранного вооружения в зону специальной военной операции.
Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. В Минобороны добавили, что благодаря действиям российских бойцов удалось остановить военные предприятия Незалежной.
Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации разгромили системы военного управления, а также крупнейшие объекты энергетики украинского государства.
Также ликвидирован пункт временного размещения иностранных боевиков. С лица земли стерто логово противника, которое находилось на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики. Наши бойцы нанесли комплексное поражение резервам противника в ДНР, погибли порядка трех десятков незалежных вояк.
Советы натовцев не помогли воякам