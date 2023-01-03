В США пришли в восторг от российской винтовки

В США пришли в восторг от российской винтовки
Фото: Mikhail Rogozin/Russian Look/www.globallookpress.com
Точность оружия удивила американского офицера

Американский офицер в отставке Кристиан Орр с большой теплотой отозвался о российской винтовке Мосина. Оружие, история которого началась больше сотни лет назад, до сих пор восхищает западных экспертов.

Так, отставной офицер Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки отметил, что наша винтовка и сейчас считается высокоэффективной и очень точной.

Американец посвятил целую статью раритетному оружию. Орр отметил, что снайперская винтовка зарекомендовала себя как эффективное средство поражения противника во многих конфликтах, да и сейчас остается мощным и точным оружием.

История винтовки Мосина началась в 1891-м году. В царское время оружие послужило на славу нашей армии, а в период СССР закрепила свою репутацию во время войны с фашистами.

Американский офицер настолько в восторге от винтовки, что обзавелся собственным экземпляром. Точность нашего оружия поразила американца.

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
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