В США пришли в восторг от российской винтовки

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Американский офицер в отставке Кристиан Орр с большой теплотой отозвался о российской винтовке Мосина. Оружие, история которого началась больше сотни лет назад, до сих пор восхищает западных экспертов.
Так, отставной офицер Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки отметил, что наша винтовка и сейчас считается высокоэффективной и очень точной.
Американец посвятил целую статью раритетному оружию. Орр отметил, что снайперская винтовка зарекомендовала себя как эффективное средство поражения противника во многих конфликтах, да и сейчас остается мощным и точным оружием.
История винтовки Мосина началась в 1891-м году. В царское время оружие послужило на славу нашей армии, а в период СССР закрепила свою репутацию во время войны с фашистами.
Американский офицер настолько в восторге от винтовки, что обзавелся собственным экземпляром. Точность нашего оружия поразила американца.
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