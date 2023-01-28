Что сделают ВС РФ с западными танками на Украине: несколько версий

Военные могут удивить ВСУ своими действиями

Украинские власти утверждают, что им удалось согласовать отправку 321 западного танка. Все поставят в разные сроки, поскольку это зависит от производителей и стран, которые намерены передать технику.

На этом фоне российские военные аналитики утверждают, что танки могут быть уничтожены ВС РФ как только прибудут на украинскую территорию. Другие считают, что Москва будет "мстить" за поставки вооружения новыми сокрушительными ударами по транспортным артериям и инфраструктуре Украины. Однако другую точку зрения выразил генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев. Он допустил, что в сохранении западной техники есть временное преимущество.

Эксперт не исключает, что российские военные могут захватить несколько образцов Abrams и Leopard для подробного изучения. По его словам, у американской и немецкой техники есть тайны, представляющие интерес для России.

"Например, во время войны Судного дня израильтяне захватили наш зенитно-ракетный комплекс, чтобы понять, как ему противодействовать, потому что он эффективно сбивал самолеты", – указывает он.

Михальчев подчеркнул, что для российских военных большой интерес представляет броня танков Abrams, Leopard и Chobham. Он не думает, что в захвате такого вооружения есть смысл.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Россия будет отвечать на поставки тяжелой техники решительными ударами. Немецким и американским танкам противопоставят российский Т-90М "Прорыв" на поле боя.

Аналитик Олег Фаличев уверен, что передача нового вооружения Киеву побудит Москву к более решительным действиям в зоне СВО. Он считает, что ВС РФ задействуют авиацию для нанесения более разрушительных ударов по Украине.