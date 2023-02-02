ВС РФ получили "убийцу" западных танков

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону СВО прибыли певые боевые роботы "Маркер". И хотя пока они не обладают необходимыми характеристиками, их уже успели прозвать "убийцами" западных танков.
В основном техника предназначена для боевой разведки и охраны позиций. Она с помощью нейросетей может обнаружить противника и установить степень его опасности для российских подразделений. Однако специалисты в ближайшее время намерены ее модернизировать, научив работать в составе группы боевых роботов и уничтожать противника с помощью мощного противотанкового вооружения.
Специалисты утверждают, что на "Маркерах" можно установить пулеметы "Утес", блок из ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 или они могут перевозить дроны-камикадзе.
В целом боевые роботы пока больше подходят для выполнения функций ПВО "ближней руки". Они способны автоматически засекать БПЛА и уничтожать их на малых расстояниях.
При этом западные военные эксперты считают, что заявления об "убийце" танков Leopard и Abrams Украине больше походят на научную фантастику. Они утверждают, что Москва якобы использует заявления о поставке роботов, чтобы сгладить медийный эффект от передачи тяжелого вооружения Киеву.
Москва компенсирует ущерб за счет одного фактора