ВС РФ получили "убийцу" западных танков

Технику планируют модернизировать

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону СВО прибыли певые боевые роботы "Маркер". И хотя пока они не обладают необходимыми характеристиками, их уже успели прозвать "убийцами" западных танков.

В основном техника предназначена для боевой разведки и охраны позиций. Она с помощью нейросетей может обнаружить противника и установить степень его опасности для российских подразделений. Однако специалисты в ближайшее время намерены ее модернизировать, научив работать в составе группы боевых роботов и уничтожать противника с помощью мощного противотанкового вооружения.

Специалисты утверждают, что на "Маркерах" можно установить пулеметы "Утес", блок из ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 или они могут перевозить дроны-камикадзе.

В целом боевые роботы пока больше подходят для выполнения функций ПВО "ближней руки". Они способны автоматически засекать БПЛА и уничтожать их на малых расстояниях.

При этом западные военные эксперты считают, что заявления об "убийце" танков Leopard и Abrams Украине больше походят на научную фантастику. Они утверждают, что Москва якобы использует заявления о поставке роботов, чтобы сгладить медийный эффект от передачи тяжелого вооружения Киеву.