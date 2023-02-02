ВС РФ получили "убийцу" западных танков

ВС РФ получили "убийцу" западных танков
Фото: Ann-Marie Utz/dpa/www.globallookpress.com
Технику планируют модернизировать

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону СВО прибыли певые боевые роботы "Маркер". И хотя пока они не обладают необходимыми характеристиками, их уже успели прозвать "убийцами" западных танков.

В основном техника предназначена для боевой разведки и охраны позиций. Она с помощью нейросетей может обнаружить противника и установить степень его опасности для российских подразделений. Однако специалисты в ближайшее время намерены ее модернизировать, научив работать в составе группы боевых роботов и уничтожать противника с помощью мощного противотанкового вооружения.

Специалисты утверждают, что на "Маркерах" можно установить пулеметы "Утес", блок из ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 или они могут перевозить дроны-камикадзе. 

В целом боевые роботы пока больше подходят для выполнения функций ПВО "ближней руки". Они способны автоматически засекать БПЛА и уничтожать их на малых расстояниях. 

При этом западные военные эксперты считают, что заявления об "убийце" танков Leopard и Abrams Украине больше походят на научную фантастику. Они утверждают, что Москва якобы использует заявления о поставке роботов, чтобы сгладить медийный эффект от передачи тяжелого вооружения Киеву. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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