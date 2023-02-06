Newsweek: российская разведка нашла оружие против танков Запада

Newsweek: российская разведка нашла оружие против танков Запада
Фото: t.me/rbc_news
У ВСУ могут возникнуть существенные сложности на поле боя

Избыточная масса западной бронетехники, которую передадут Вооруженным силам Украины, сыграет негативную роль для Киева – такие танки нелегко использовать в бою против таких аналогов, как 45-тонный Т-72. Масса американского M1A1 Abrams может доходить до 74 тонн, что сказывается на его маневренности, пишет Newsweek.

С другой же стороны, новые западные танки относительно новые, если сравнивать их с состоянием оставшихся советских Т-72, используемых украинской стороной.

"Это влияет на условия использования техники – и выбор маршрута. В конечном итоге, такие танки будет труднее развернуть, он будет не так хорошо маневрировать на поле боя", – указывает военный эксперт Майкл Пек.

Как отмечает источник, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины понтонные переправы также могут оказаться непригодны для западной бронетехники.

"Мосты, построенные еще в советские годы, спроектированы так, чтобы выдерживать вес тогдашней тяжелой техники. Сейчас новые танки, направляющиеся на фронт, могут не подойти. Запад может предоставить необходимое мостовое оборудование, однако российская разведка извлечет выгоду из логистической ситуации противника. Украинские военные будут ограничены в своих действиях", – говорится в материале.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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