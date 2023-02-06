Киев не ожидал такого удара от нейтрального государства

Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, потеряли свыше 2000 человек в украинском конфликте. По информации турецкого портала Hürseda Haber, ссылающегося на данные МОССАД, потери альянса якобы суммарно составляют 2 458 человек, а также более двух сотен инструкторов.

Вместе с тем говорится о потерях украинской стороны: по информации здания, у ВСУ погибли 157 тысяч солдат. Более 200 тысяч получили ранения.

Среди наемников числятся погибшими более 5300 человек.

"По мере приближения первого года российско-украинского конфликта раскрыты военные потери, заявленные израильской разведкой – они раскрывают ужасные масштабы происходящего. Спецслужбы предоставляют неподтвержденные полевые данные по состоянию на 14 января 2023 года", – говорится в материале.

Приведенная информация официально не подтверждена ни одной из сторон. По какой причине в Турции, соблюдающей нейтральность в отношении украинского конфликта, решили опубликовать сведения, компрометирующие Киев, неизвестно.