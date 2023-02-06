Пробьет любую оборону: военный аналитик раскрыл опасную тактику Киева против РФ

Пробьет любую оборону: военный аналитик раскрыл опасную тактику Киева против РФ
Фото: Ashley Chan/www.globallookpress.com
Бороться с таким маневром нужно лишь единственным проверенным методом

Бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор, ранее заявивший о 257 тысячах погибших со стороны ВСУ с начала боевого конфликта с Россией, ссылается на цифры, которые вполне могут быть реальными, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По словам отставного военного, данные разумны, учитывая, что Еврокомиссия называла цифру в сотню тысяч погибших с украинской стороны.

Однако у противника еще имеются резервы. Киев хочет собрать еще 40 тысяч, которые будут подготовлены по стандартам НАТО – бойцов, умеющих приводить в порядок военную технику альянса, обслуживать эти машины и воевать на них. 

Тактика режима Владимира Зеленского понятна: собрать всех, до кого дотянутся военкоматы, и бросить их на передовую, чтобы попытаться числом измотать российские войска, которым придется потратить изрядное количество боеприпасов. Чтобы затем кинуть против россиян подготовленные войска.

"Стратегия скопирована у Гитлера, который использовал понятия "восточного вала" и "городов-крепостей" в годы Великой Отечественной войны. Зеленский сейчас эту тактику повторяет один в один, и это его нисколько не смущает", – высказался Кнутов.

Другая задача Киева – довести численность армии вместе с терробороной до миллиона человек. Невзирая на низкое качество подготовки личного состава, тактика для ВС РФ опасна: количество любой армии на фронте может измотать любую оборону. Поэтому придется идти по пути уничтожения ВСУ. Иначе оборону россиян просто пробьют.

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
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