Путину предложили новый способ победить Украину

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Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ему регулярно задают вопросы о влиянии ракетных ударов по критической инфраструктуре ВСУ на боевую готовность противника. По словам военнослужащего, ответ можно дать лишь весьма общий, поскольку о точной степени причиненного урона вследствие подобных атак РФ неизвестно.
Более того, продолжил военный эксперт, опыт выживания в условиях отсутствия электричества и водоснабжения, перенесенный сторонами, показывает, что критичного ущерба такая тактика не наносит. Человек в целом способен на боевые действия и при минимальном количестве ресурсов, обходясь топливом и генераторами с дровами. Остальное зависит от его морально-волевых качеств.
Поэтому, считает Ходаковский, тактика требует пересмотра на высшем военном уровне – не в пример эффективнее уничтожение целых вражеских колонн, идущих на помощь ВСУ. Необходимо уничтожать эшелоны с военной техникой, которые разгружают на железнодорожных станциях, склады с боекомплектами и горюче-смазочными материалами.
Еще один способ, указывает Ходаковский – нанести удар по экономике украинской политической элиты. А урон может оправдать любые ожидания – местный олигархат ощутит, что такое боевые действия. Пока что им совершенно нет дела до происходящего и страданий украинцев, которых принудительно швыряют на фронт в качестве "заслона".
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