Путину предложили новый способ победить Украину

Путину предложили новый способ победить Украину
Владимир Путин. Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
Действующая тактика не отражается на состоянии противника

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ему регулярно задают вопросы о влиянии ракетных ударов по критической инфраструктуре ВСУ на боевую готовность противника. По словам военнослужащего, ответ можно дать лишь весьма общий, поскольку о точной степени причиненного урона вследствие подобных атак РФ неизвестно.

Более того, продолжил военный эксперт, опыт выживания в условиях отсутствия электричества и водоснабжения, перенесенный сторонами, показывает, что критичного ущерба такая тактика не наносит. Человек в целом способен на боевые действия и при минимальном количестве ресурсов, обходясь топливом и генераторами с дровами. Остальное зависит от его морально-волевых качеств.

Поэтому, считает Ходаковский, тактика требует пересмотра на высшем военном уровне – не в пример эффективнее уничтожение целых вражеских колонн, идущих на помощь ВСУ. Необходимо уничтожать эшелоны с военной техникой, которые разгружают на железнодорожных станциях, склады с боекомплектами и горюче-смазочными материалами.

Еще один способ, указывает Ходаковский – нанести удар по экономике украинской политической элиты. А урон может оправдать любые ожидания – местный олигархат ощутит, что такое боевые действия. Пока что им совершенно нет дела до происходящего и страданий украинцев, которых принудительно швыряют на фронт в качестве "заслона".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запустили авиабомбу: что случилось на месте крушения дрона ВСУ под Калугой

В социальных сетях появилась любопытная информация

Пекин заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России

Действия США подталкивают мир к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей