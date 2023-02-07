Методы боевиков оставляют желать лучшего

Вооруженные силы украинского государства продолжают нести серьезные потери. Судя по всему, на этом фоне психологический климат в рядах вояк существенно ухудшился. Все чаще появляется информация о беспределе внутри армии противника. Так, стало известно о кровавой расправе над польскими боевиками.



Такой информацией с общественностью поделился советник лидера Донецкой народной республики Ян Гагин. Как сообщает интернет-издание URA.RU, нашей армии стало известно о вопиющем случае в рядах противника.



Кровавый инцидент произошел в воскресный день 5 февраля. Бойцы Вооруженных сил Незалежной решили расстрелять группу польских наемников под Угледаром, сообщает телеканал "360". По всей видимости, таким страшным образом завершилось выяснение отношений между поляками и украинцами.



"Радио 1" отмечает, что конфликтные ситуации все чаще разворачиваются между незалежными боевиками и гостями из Польши. Разногласия между представителями двух соседних народов только растут. Как видно, периодически они завершаются кровавой баней.

