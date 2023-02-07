Bloomberg: Байден начал испытывать ужас перед Путиным

А потому Белый дом не торопится с поставками F-16

Просьбы украинского лидера Владимира Зеленского к Североатлантическому альянсу принесли свои результаты: Запад пообещал предоставить танки, тяжелую технику и боевые припасы. Однако проблема, пишет Bloomberg, заключается в том, что ВСУ не успели как следует устроить защиту от предстоящего весеннего наступления ВС РФ.

Для обороны ВСУ потребуются вслед за танками самолеты – это, скорее всего, советские МиГи-29 и американские F-16. Экс-командующий союзными войсками НАТО Джеймс Тавридис указал, что теперь на Западе начинаются дебаты вокруг поставок самолетов.

Спустя год после решения РФ о проведении специальной военной операции у Запада возникает больше вопросов, чем ответов. Непонятна позиция американской стороны по поводу поддержки украинских властей. Изначально Штаты опасались ядерной эскалации, теперь же опасаются, что после затяжного конфликта на истощение глобальные отношения будут подорваны.

"Все зашло слишком далеко – Байден отказывается отправлять войска на линию фронта, чтобы не вызвать гнев у Путина. Вашингтон пытается защитить Украину в военном отношении, политической независимости и экономической жизнеспособности. Однако не обязательно для этого пытаться вернуть под контроль такие территории, как Донбасс и Крым", – говорится в материале.