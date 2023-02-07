В Киеве объявили о готовности сдать Бахмут России

Однако президент Украины молчанием выражает несогласие

Экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал Виктор Ягун сообщил, что в самом скором времени украинские войска будут выведены из Бахмута.

По словам высокопоставленного военнослужащего, Киев выполнил все задачи, которые поставил перед собой в рамках "мясорубки" – вынудил противника вести наступательные бои с потерями. Такая "гениальная победа", правда, привела к тому, что попавшие в окружение россиян остатки войск необходимо каким-то образом спасать и выводить из осады.

Однако Ягун при всей противоречивости своих заявлений признает, что позиции за Бахмутом не так выгодны – сдача города позволит российским войскам закрепиться на высотах.

"Думаю, Генштаб давно все обговаривает, и в ближайшее время решит отойти из города. Потери с нашей стороны несоизмеримы с поставленными задачами", – высказался генерал СБУ.