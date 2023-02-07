Израиль публично наказал Зеленского

Киев до смерти надоел партнерам из Ближнего Востока

Турецкие медиа несколькими днями ранее опубликовали данные о потерях сторон в украинском конфликте, якобы собранные Моссадом. По неподтвержденным данным, потери ВСУ составили 157 тысяч погибших с начала конфликта с Россией.

"ЗеРада" пишет, что причиной стало накопившееся раздражение израильтян в отношении Киева, который начал публично на них давить, требуя военной помощи – такую тактику украинские власти успешно применяли против европейских партнеров, если те предпочитали отмалчиваться. Однако в этот раз все было несколько иначе. Открытое недовольство действиями Банковой высказывал и бывший премьер Нафтали Беннет, и его преемник Биньямин Нетаньяху.

Прямой конфликт с Россией не сулит Израилю ничего хорошего, учитывая действия ВС РФ в Сирии. Именно поэтому израильтяне поставили Банковую на место с помощью информационного вброса – уязвимость администрации Владимира Зеленского перед обнародованием данных о реальных потерях ВСУ известна каждому.

Однако любопытен следующий факт: инфоатака по потерям ВСУ была обрушена израильтянами после визита в Израиль главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса. Если отмашка поступила не от американцев, то жест со стороны Моссада как минимум был согласован со Штатами. Последние таким образом давят на Зеленского.

Ранее мы писали о потерях украинской стороны, опубликованных в турецких медиа, ссылающихся на израильские спецслужбы.