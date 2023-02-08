Такой шаг дорого обошелся бы мировому пространству

На протяжении нескольких лет в информационном пространстве муссировалась тема вступления украинского государства в Европейский союз. Как известно, присоединение к евросемье по факту оказалось некой "морковкой" для украинского государства, которой Незалежную только раздразнили. Комментарий по теме дал видный украинский политик Виктор Медведчук.



Руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратил внимание, что сейчас Евросоюз не способен справиться с управлением даже теми государствами, которые уже находятся в его составе. Очевидно, что появление на балансе такой проблемной страны, как Незалежная, только усугубило бы ситуацию.



Медведчук подчеркнул, что Евросоюз по факту не может позволить себе взять шефство над нестабильными государственными образованиями. В европейском пространстве и так изобилуют хаотические настроения, появление Украины лишь добавило бы неразберихи.

"Брать на баланс такую большую и неустроенную страну, как Украина, Евросоюз не хотел", – подчеркнул украинский политик.

При этом Медведчук добавил, что проблема была именно в отсутствии стабильности на Украине. Как известно, эту страну сложно назвать нищей – у нее достаточно ресурсов, которые пригодились бы Европе. Однако внутренний раздрай исключил возможность подобного развития событий.

