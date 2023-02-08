Боевики не желают отступать

Многострадальная территория двух донбассских республик остается одной из самых горячих точек на украинском фронте. Сегодня, 8 февраля, стало известно, что киевский режим планирует нанести новый "сокрушительный удар"по Донбассу и собирается использовать для этого резервы, которые сейчас находятся на землях Западной Украины.



Такой информацией с общественностью поделился начальник чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, передает интернет-издание "Свободная пресса". Сообщается, что киевский режим отдал распоряжение перебросить в Донбасс украинских вояк, которые находились на территории Западной Украины.



Как добавляет телеканал RT, также командиры Вооруженных сил Незалежной снимают военнослужащих с Херсонского и Харьковского направлений. По имеющейся в распоряжении опытного чеченского военного информации, соответствующие решения принимаются из-за череды провалов армии Украины.

"Начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи", – сообщил Алаудинов.

К слову, недавно оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что глава Незалежной Владимир Зеленский хочет уничтожить Украину и не заинтересован в мирном

урегулировании ситуации, сообщает URA.RU.

