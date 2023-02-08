Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Украинское государство продолжает выкачивать денежные средства и вооружение из европейских стран. Сначала на Западе с большим воодушевлением отнеслись к возможности поддержать Украину. Однако с течением времени ситуация изменилась. С любопытным заявлением на эту тему выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Журналисты поинтересовались у высокопоставленного представителя итальянских властей, как он относится к тому факту, что видеообращение украинского главнокомандующего Владимира Зеленского на музыкальном конкурсе "Сан-Ремо" отменено.
Итальянец весьма эмоционально отреагировал на вопрос, объявив, что многие в его родной стране абсолютно не опечалены отсутствием Зеленского на данном мероприятии. Сальвини напомнил, что конкурс является развлекательным, а Италия и так переживает не самые лучшие времена. Добавлять мрачности военными лозунгами с Украины – плохая идея.
Известно, что вместо анонсированного ранее видеообращения ведущий вечера всего лишь зачитает текст, который ему отправит Зеленский. Впрочем, итальянский вице-премьер объявил, что даже не будет смотреть эту часть вечера, так как у него другие планы, и слушать слова Зеленского ему неинтересно.
Альянс воспользовался ситуацией на Украине
Зарубежные эксперты поделились печальным для Украины прогнозом