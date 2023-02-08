Вице-премьер страны продемонстрировал свое истинное отношение к Киеву

Украинское государство продолжает выкачивать денежные средства и вооружение из европейских стран. Сначала на Западе с большим воодушевлением отнеслись к возможности поддержать Украину. Однако с течением времени ситуация изменилась. С любопытным заявлением на эту тему выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.



Журналисты поинтересовались у высокопоставленного представителя итальянских властей, как он относится к тому факту, что видеообращение украинского главнокомандующего Владимира Зеленского на музыкальном конкурсе "Сан-Ремо" отменено.



Итальянец весьма эмоционально отреагировал на вопрос, объявив, что многие в его родной стране абсолютно не опечалены отсутствием Зеленского на данном мероприятии. Сальвини напомнил, что конкурс является развлекательным, а Италия и так переживает не самые лучшие времена. Добавлять мрачности военными лозунгами с Украины – плохая идея.



Известно, что вместо анонсированного ранее видеообращения ведущий вечера всего лишь зачитает текст, который ему отправит Зеленский. Впрочем, итальянский вице-премьер объявил, что даже не будет смотреть эту часть вечера, так как у него другие планы, и слушать слова Зеленского ему неинтересно.

