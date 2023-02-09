Один точный удар навсегда лишил Украину собственных дронов-камикадзе

Один точный удар навсегда лишил Украину собственных дронов-камикадзе
Фото: t.me/boris_rozhin
Потеряна целая производственная единица

Вооруженные силы России нанесли очень чувствительный и ощутимый удар по авиационной промышленности противника, атаковав цеха предприятия, занятого модернизацией БПЛА и барражирующих боевых припасов 8 февраля.

 Военный аналитик Алексей Леонков указал, что против цели задействовали "Искандеры" – а потому цель была крайне важной. Именно здесь, на Харьковском авиационном заводе, производили украинские "камикадзе", который отправляли затем на фронт.

Леонков напомнил, что Пентагон отправлял Вооруженным силам Украины американские аналоги Switchblade. Учитывая, что завод производил собственные БПЛА, поставки от союзников оказались на этот раз не слишком эффективными – поэтому Киев решил повысить результативность.

Уничтожение такого завода, указал Леонков, позволяет на длительное время устранить опасную угрозу.

"Если нет запасного предприятия на территории Украины, значит, они потеряли производственную единицу",– рассудил эксперт.

По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, накануне сгорел завод по производству БПЛА в Латвии, поставлявший дроны в более чем 70 стран мира, передает телеканал "360".

В Великобритании тем временем Королевские ВВС выражают недовольство из-за необходимости готовить украинских пилотов – в самой стране тяжела ситуация с подготовкой местных пилотов, уточняет "Общественная служба новостей".

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