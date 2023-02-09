В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды

В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды
Йенс Столтенберг. Фото: t.me/ukraina_ru
Альянс недоволен расходами

Реакция коллективного Запада на решение Кремля о проведении специальной операции на Украине лишь подтверждает, что Соединенные Штаты с союзниками из Европы "стоят плечом к плечу", сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

За минувший год конфликта на территории Украины коллективный Запад, указал Столтенберг, предоставил Киеву общую сумму, куда вошла и военная помощь, в 120 миллиардов долларов.

Европа приняла у себя порядка пяти миллионов беженцев из Украины. Запад принял не знавшие в истории санкционные меры против России. Все усилия, подчеркнул Столтенберг, продемонстрировали, "как много можно сделать", когда европейские государства действуют, заручившись поддержкой Вашингтона.

По словам Столтенберга, Кремль может в любой момент принять решение о приостановке боевых действий. Однако соответствующие признаки в настоящее время отсутствуют.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Госдепа Энтони Блинкен указал, что характер военной помощи Киеву со стороны Запада также меняется – теперь Штаты с Европой предоставляют тяжелое вооружение.

Тем временем ФРГ требует у союзников подтвердить свои обязательства по поставкам танков Leopard 2 – Берлин считает, что европейские страны не станут поставлять обещанное количество бронетехники, отмечает телеканал "360". Британская общественность тем временем бурно реагирует на просьбы Владимира Зеленского предоставить Украине самолеты, пишет РИА ФАН.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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