В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды

Альянс недоволен расходами

Реакция коллективного Запада на решение Кремля о проведении специальной операции на Украине лишь подтверждает, что Соединенные Штаты с союзниками из Европы "стоят плечом к плечу", сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

За минувший год конфликта на территории Украины коллективный Запад, указал Столтенберг, предоставил Киеву общую сумму, куда вошла и военная помощь, в 120 миллиардов долларов.

Европа приняла у себя порядка пяти миллионов беженцев из Украины. Запад принял не знавшие в истории санкционные меры против России. Все усилия, подчеркнул Столтенберг, продемонстрировали, "как много можно сделать", когда европейские государства действуют, заручившись поддержкой Вашингтона.

По словам Столтенберга, Кремль может в любой момент принять решение о приостановке боевых действий. Однако соответствующие признаки в настоящее время отсутствуют.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Госдепа Энтони Блинкен указал, что характер военной помощи Киеву со стороны Запада также меняется – теперь Штаты с Европой предоставляют тяжелое вооружение.

Тем временем ФРГ требует у союзников подтвердить свои обязательства по поставкам танков Leopard 2 – Берлин считает, что европейские страны не станут поставлять обещанное количество бронетехники, отмечает телеканал "360". Британская общественность тем временем бурно реагирует на просьбы Владимира Зеленского предоставить Украине самолеты, пишет РИА ФАН.