На Украине объявили о начале масштабного наступления России

ВСУ подвергаются постоянным обстрелам

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утверждает, что Россия приступила к новому полномасштабному наступлению в Донбассе, о котором предупреждали на Западе и Украине. По его словам, оно началось, но пока не в полном объеме.

Гайдай заявил, что последние несколько дней ВСУ отбивают непрекращающиеся атаки со стороны ВС РФ, что можно фактически считать началом российского наступления.

"В течение недели увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество ежедневных наступлений, где они пытались вычислить слабые места в обороне", – сказал он.

По словам главы Луганской ОВА, сейчас максимальные наступления сосредоточены в направлении Кременной – там украинские войска находятся под постоянным обстрелом.

На Святово-Купянском направлении также ВСУ подвергаются постоянным атакам. Там, как утверждает Гайдай, задействуется тяжелая техника и авиация.

Российское Минобороны, в свою очередь, не подтверждало начало нового полномасштабного наступления в зоне СВО.