WP: Украина признала причастность Пентагона к ракетным ударам по РФ

WP: Украина признала причастность Пентагона к ракетным ударам по РФ
Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Однако американские союзники ни в чем не ограничивают Киев

Ряд источников из украинских властей признали, что Киев координировал свои ракетные удары с данными, получаемыми от Соединенных Штатов. Американские средства передают ВСУ координаты о местоположении целей, пишет The Washinton Post.

В материале говорится, что именно союзники передают украинским войскам координаты "для большинства ударов". Пентагон тесно вовлечен в боевой конфликт на территории Украины, отмечает RT.

"Высокопоставленный украинский чиновник утверждает, что ВСУ практически никогда не запускают средства без координат из американских баз. В Киеве сообщили, что процедура дает Вашингтону больше уверенности в вопросах отправки военной помощи со средствами дальнего радиуса действия – HIMARS и M270", – говорится в материале.

Источник в американской администрации также подтверждает ключевую роль Пентагона в ракетных ударах по российским ВС, передает URA.ru. Украинская сторона же не запрашивает у американцев соответствующее разрешение – удары наносятся самостоятельно, передает "Общественная служба новостей".

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